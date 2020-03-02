Üniversite öğrencisinden yerli ve milli katı atık ayrıştırma sistemi - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölüm öğrencisi Mustafa İşçen yerli ve milli imkanlar ile yaptığı katı atık ayrıştırma sistemi ile dikkatleri üzerine çekti.



Edremit Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Algül, maksatlarının okulda öğrencilere normal sivil hayatlarında karşılaşacakları birtakım konuları proje derslerinde göstermek olduğunu söyledi. Bununla ilgili birçok proje ürettiklerini kaydeden Algül, "Bunlardan bir tanesi de metal, cam ya da metal olmayan maddelerin ayrımıyla ilgili bir cihaz yaptık. Bu cihazda endiktif kapasitif senrsörler mevcut. Bunların nasıl kullanılacağını bir ürün haline getirerek sisteme göstermek için böyle bir proje yaptık" dedi.



Bu tarz projelerin endüstride çok ayrıldığını hatırlatan Algül, "Özellikle katı atık ayrımı işlerinde bu tip ekipmanlar kullanılır. Metal, ametal cam gibi bu katı atıklar tekrar geri dönüşüm elde edilmesi için ayrıştırılma işlerinde kullanılır. Bu tip makineler kullanılmaktadır" diye konuştu.



Edremit Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mustafa İşçen, Türkiye'de çok fazla atık dönüşümü tesisi bulunmadığını ve ayrıştırma işlemini yaparak ülkemize geri dönüşümden katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.



İlk başta farklı ürünlerin nasıl algılanacağını araştırdıklarını ifade eden İşçen "Araştırmalarımızda metali, plastiği ya da camı nasıl algılar, nasıl atarız diye Mehmet hocamızla beraber görüştük, konuştuk. 2- 3 aylık bir süre ile bu yönde çalıştık. Sonunda da gayemize ulaştık" dedi. - BALIKESİR