Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı

Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı

10 dakika önce

Nevşehir'de üniversite öğrencisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı, System.String[]

Nevşehir'de üniversite öğrencisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmekte olan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Üniversite öğrencisine çarpan otomobil olay yerinden kaçarken üniversite öğrencisine ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kaçan otomobili her yerde arıyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek
Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor Genç kız, metrobüste kendisini taciz eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 01:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]