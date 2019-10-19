Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı

Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı

20 dakika önce

Karabük'te bir otomobilin çarpıp kaçtığı üniversite öğrencisi yaralandı.

Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı, System.String[]

Karabük'te bir otomobilin çarpıp kaçtığı üniversite öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl Mahallesi 1002 Numaralı Cadde'de meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 78 SF 260 plakalı otomobil, üniversite öğrenicisi N.G.'ye çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi N.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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