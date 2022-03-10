Üniversite öğrencisine işkence davasında kamera kayıtları incelenecek - Son Dakika

ANKARA'da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darbedip yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 4 polisten Serdar Ö., Kurt'un kendisini yere atarak yaraladığını belirterek asıl kendilerinin dayak yediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Geçen yıl 22 Ağustos akşam saatlerinde Sıhhiye'deki Cumhuriyet Parkı'nda meydana gelen olayda; hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt, parkta açık olan suyu kontrol etmek istedi. Bu sırada parkın yanında Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, Kurt'u yanlarına çağırarak kimlik sordu. Kimliğini gösteren Kurt, polis memurunun "Buradan git" demesi üzerine "İstersem giderim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine polisler Kurt'u darbetti ve polis merkezine götürdü. 'Polise direnmek' suçlamasıyla ifadesi alınan Kurt, daha sonra hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede çenesinin kırık olduğu ve beyin kanaması şüphesi bulunduğu belirlenen Kurt, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kez ameliyat olan Kurt, polisler hakkında şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda olaya karıştıkları belirlenen polis memurları İbrahim Ş., Alper Y., Eyüp T. ve Serdar Ö. hakkında 'işkence' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ'Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Alper Y., olay gecesi polis merkezinde grup amiri olarak çalıştığını, olayı görmediğini, ilçe ekiplerinin şahsı polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla getirdiklerini, bu kapsamda savcının talimatıyla şüpheli olarak ifadesinin alındığını belirti. Alper Y., Kurt'un ifade işlemi öncesi sağlık kontrolünden geçirildiğini de söyledi. Sanık Eyüp T. ise olay gecesi polis merkezinde nezaret sorumlusu olduğunu belirterek, "Sağlık ekipleri polis merkezine gelip Kurt'u muayene etti ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Görünürde bir şeyi yoktu ve konuşabilir durumdaydı. İfadesinden önce hastaneye sevkini yaptık. Onun dışında olaya ilişkin benim bir dahilim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 'BACAKLARIMIN ARASINA TEKME ATTI'Sanık İbrahim Ş. ise şüpheli gördükleri için kimlik istediklerini belirterek, "Kimliğini vermek istemedi. İkna edip kimliğini aldık. GBT kontrolü yaparken, maskesini takması için uyardık. Ancak ısrarla maskesini takmadı. Sorgulamada herhangi bir suç kaydı çıkmadı; ancak maske takmadığı için işlem yapacağımızı söyledim. Ceza yazacağımızı anlayınca bacaklarımın arasına doğru tekme attı. Ne olduğunu anlayamadım. Bu sırada ekipteki diğer arkadaşlar şahsı etkisiz hale getirmek istedi. Şahıs kendini yere atıp, başını, kollarını yere vurdu. Agresif tavırlar sergileyerek, diğer arkadaşlara da vurmaya çalıştı" dedi.'ASIL DAYAĞI BİZ YEDİK'Sanık Serdar Ö. ise ceza yazılmasını engellemek için Kurt'un kendilerine saldırdığını belirterek, "Etkisiz hale getirmek isterken kendini yere attı. Başını, parktaki yürüyüş yolunun kenarında bulunan kaldırım taşına çarptı. Ben kesinlikle yumruk ve tekme atmadım" dedi. Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sağlık raporunda Kurt'un çenesinin kırık olduğu, vücudunda çok sayıda darp izi bulunduğunun yazıldığını hatırlatarak, "Bunlar nasıl oldu? Siz vurmadınız mı?" diye sordu. Sanık Serdar Ö. ise, "Başkanım asıl dayağı biz yedik" diye cevap verdi.KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Oğuzcan Kurt ise yaşadıklarını anlattıktan sonra sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Oğuzcan Kurt'un avukatı Durmuş İlhan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini soruşturma aşamasında birçok defa talep etmelerine rağmen emniyetten 'görüntü yok' cevabı aldıklarını, olay yerinin karşısında bulunan Türk Hava Kurumu'na ait kamera kayıtlarının jandarma tarafından temin edilerek dosyaya girdiğini belirtti. Bu görüntülerin ışığın yetersiz olması ve kamera açısı nedeniyle çok net olmadığını belirten İlhan, görüntülerin detaylı bir şekilde incelenerek rapor alınmasını talep etti. Bu talebi ve tarafların tanık dinletme taleplerini kabul eden mahkeme, ayrıca sanıklar hakkında herhangi bir idari soruşturma açılıp açılmadığının Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sorulmasına karar verdi. Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.