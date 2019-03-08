Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı

36 dakika önce

ISPARTA'da, tartıştığı üst kat komşusu üniversite öğrencisi Enes Selçuk'u (22), tabancayla vurarak öldüren M.G. tutuklandı.

Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı, System.String[]
ISPARTA'da, tartıştığı üst kat komşusu üniversite öğrencisi Enes Selçuk'u (22), tabancayla vurarak öldüren M.G. tutuklandı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın alt katında oturan M.G. ile üst katında oturan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Enes Selçuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre M.G. tabancayla Enes Selçuk'u ateş ederek vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Enes Selçuk, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesinden yaralandığı belirtilen Enes Selçuk, tüm müdahalelere rağmen  yaşamını yitirdi.

Enes Selçuk'un cenazesi bugün işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü.

Olaydan sonra gözaltına alınan M.G. ise polisteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:41 Kaynak: DHA

Selçuk, Güncel
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