Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi - Son Dakika

Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi

6 saat önce

Başakşehir'de 3 yıl önce üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B'nin bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi, System.String[]

Başakşehir'de 3 yıl önce üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B'nin bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde sahte kimlikle yakalanan Mehmet V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Başakşehir'de 21 Mart 2016'da üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B. bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanmış, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Başakşehir, Gülay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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