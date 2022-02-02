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Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu! - Son Dakika

Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!

02.02.2022 16:07

İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Yaşamını yitiren kişinin, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan Kılıç olduğu belirtildi.

Saat 13.15 sıralarında, Üçkuyular Vapur İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi kıyıya çıkartırken, bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Sağlık ekipleri, denizden çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik incelemesinde cesedin 21 yaşındaki Hasan Kılıç'a ait olduğu öğrenildi.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYORMUŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Hasan Kılıç'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gördüğü ortaya çıktı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Denizden, üniversite öğrencisinin cesedi çıktı
Denizden, üniversite öğrencisinin cesedi çıktı
Denizden, üniversite öğrencisinin cesedi çıktı
Denizden, üniversite öğrencisinin cesedi çıktı
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Hasan Kılıç, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu! - Son Dakika


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