Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, üniversite öğrencisi Şerife T.'nin (21) cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan Ali G. (46) ve Ercan D. (37) tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşiyle alışverişe çıkan Şerife T.'nin yanına yaklaşan 2 şüpheli, genç kızın cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Son anda durumu fark eden Şerife T. şüphelileri arkasından ara koşarak yakalamaya çalıştı. Daha sonra Şerife T. polisi arayarak içinde 105 lira ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanın çalındığını söyledi. Bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini saptadığı Ali G. ve Ercan D.'yi yakaladı. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.