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Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen celse tahliye edilen sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile maktulün babası Abuzer ve ağabeyi Mehmet Sait Fırat ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan bazı müzekkerelere henüz cevap verilmediği tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısı Muhammed Enes Şimşek, mütalaasında, dosyadaki eksik hususların giderilmesini, önceki celse sanıklar hakkında istenen "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Tavut, savunmasında, hiçbir suçunun bulunmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Duruşmada, diğer sanıklar Karakuş ve Çetin de gelen belgeler ve savcılık mütalaasına ilişkin eski savunmalarını tekrar ettiklerini bildirdi.

Sanık ve avukatların savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 24 Ekim 2019'a erteledi.

Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Ramazan Fırat'ın, 4 Mart 2015'te odasında hareketsiz yattığını gören ev arkadaşları durumu polise bildirmiş, Fırat'ın boynundan bıçaklanarak ve bilekleri kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ev arkadaşları Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin tutuklanmış, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmış, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheliler yeniden tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma sonunda haklarında dava açılan 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:36 Kaynak: AA
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