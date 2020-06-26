Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı - Son Dakika

Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan toplam 3 bisiklet farklı günlerde çalındı.

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan toplam 3 bisiklet farklı günlerde çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu


Edinilen bilgilere göre olay, Batıkent Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta bulunan Arzu apartmanında sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs binaya 3 gün arayla girip 3 bisiklet çaldı. Şahsın çaldığı bisikletlerin toplam değerinin 3 bin 600 lira olduğu öğrenildi.


"Güpegündüz elini kolunu sallayarak bisiklete binip uzaklaştı"


Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bisikleti çalan erkek şahıs yürüyerek sakin adımlarla kapısı açık bırakılan binaya giriyor. Ardından saniyeler içerisinde bisikleti binadan dışarı çıkaran şahıs bisiklete binerek uzaklaşıyor. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda şahsın ulu orta bisikleti çalması dikkat çekti.


"Harçlıklarını biriktirerek almıştı"


Bisikleti çalınan T. G. isimli üniversite öğrencisinin bisikletini harçlıklarını biriktirerek aldığı öğrenildi. Olayın ardından şikayetçi olan üniversite öğrencisi, binmeye bile kıyamadığı bin 300 lira değerindeki bisikletinin bulunmasını istiyor. Büyük üzüntü duyduğunu belirten üniversiteli genç bisikletine kavuşacağı günü bekliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:07 Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:26 Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
20:06
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:18:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]