Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu - Son Dakika

Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu

29.04.2021 13:32
Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu, System.String[]

Pandemi döneminde edindiği hobiyi gelir kapısına dönüştüren üniversite öğrencisi, kapanma döneminde daha fazla teknik öğrenerek ürün yelpazesini genişletmek istediğini söyledi.

Pandemi döneminde edindiği hobiyi gelir kapısına dönüştüren üniversite öğrencisi, kapanma döneminde daha fazla teknik öğrenerek ürün yelpazesini genişletmek istediğini söyledi.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı'nda amigurumi tekniğini kullanarak ördüğü ürünleri satan Selçuk Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencisi Elif Otu, bu tip işlere daha önce de ilgisi olduğunu aktardı. Pandemi döneminde üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesiyle evde çok fazla boş vakti olduğunu söyleyen Otu, sosyal medyada gördüğü amigurumi tekniğini denediğini ve yapabildiğini görünce hobi olarak başladığını anlattı. Daha sonrasında el emeğiyle ürettiği ürünlerini Instagram üzerinden satmaya başladığını söyleyen Otu, tam kapanma döneminde ise tezgahını yeni ürünlerle donatmak istediğini söyledi.

"Bu tekniği yapabildiğimi görünce çok sevindim"

Pandemide evde olduğu dönemde sosyal medyada gördüğü amigurumi tekniğiyle yapılmış arı figürlerinin ilgisini çektiğini ve bu tekniği bu sayede araştırmaya başladığını söyleyen Elif Otu, ileri derecede görme engeli olduğu için bu tekniğin kendisine uygun olduğunu belirtti. Otu, "Instagramda dolaşırken bu teknikle yapılmış büyük arı figürlerini gördüm ve ilgimi çekti. Normalde gözlerimde ileri derecede görme engeli olduğu için küçük ince iplerle hiçbir şey yapamıyordum, bu tekniği yapabildiğimi görünce çok sevindim" sözlerini kullandı.

Hobisi gelir kapısı oldu

Başlarda hobi olarak yaptığı ürünleri daha sonra açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satmaya başladığını aktaran Elif Otu, "Hobi olarak başladım sonrasında Instagram'da sayfa açıp satış yapmaya başladım. Bir tanıdığımız bana Tepebaşı Hanımeli Sokağı'ndan bahsetti. Sonrasında burada satış yapmak için başvurduktan sonra çağrıldım, satış yapmaya başladım" ifadelerini kullandı.

"Hem kullanışlı olsun hem de insanların dikkatini çeksin istiyorum"

Geçtiğimiz günlerde açıklanan "tam kapanma" kararları dolayısıyla herkesin evlerine kapanacağı sürede üretimine hız vermek istediğini söyleyen üniversite öğrencisi, "Kapanma sürecinde daha fazla üretmeyi düşünüyorum, yazlık çantalar yapmak istiyorum. Bütün tezgahımı doldurmayı amaçlıyorum. Biraz daha ihtiyaca yönelik ürünler üretmek istiyorum. Şu anda tezgahımda genelde dekorasyon ürünleri var, ihtiyaca yönelik olunca yaptığım işin satılması da hoşuma gidiyor. Hem kullanışlı olsun hem de insanların dikkatini çeksin istiyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu
Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu
Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu
Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu
Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu

Üniversite, Instagram, Tepebaşı, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisinin hobisi gelir kapısı oldu - Son Dakika


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