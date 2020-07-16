Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali - Son Dakika

Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali

Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali Mersin'de yaşadığı kerpiç evin bahçesinde, bir elinde kazma diğer elinde kalemle eğitim hayatını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencisinin hayali, lisans eğitimini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanı olmak Mersin'de yaşadığı kerpiç...

Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali

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Mersin'de yaşadığı kerpiç evin bahçesinde, bir elinde kazma diğer elinde kalemle eğitim hayatını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencisinin hayali, lisans eğitimini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanı olmak

MERSİN - Mersin'de yaşadığı kerpiç evin bahçesinde, bir elinde kazma diğer elinde kalemle eğitim hayatını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencisinin hayali, lisans eğitimini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanı olmak.

Silifke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıllık kerpiç bir evde yaşayan 6 kişilik Ercan ailesinin en büyük çocuğu Feyzi Ercan, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programında öğrenimini sürdürüyor. Kardeşlerinden biri bu sene üniversite sınavına girdi, diğer bir kardeşi ise meslek lisesinde okuyor. Feyzi Ercan, bir yandan ailesiyle birlikte çiftçilikle uğraşıyor, diğer yandan en iyi bildiği işin okulunu okuyor.

Büyükşehir Belediyesinden kaynak kitap desteği

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Feyzi Ercan, ortaokuldan liseye kadar yaklaşık 7-8 okul değiştirdi. Geçim sıkıntıları ve bin bir zorluk karşısında yaşama tutunan genç, hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Feyzi Ercan'ın hedeflerine giden yollardan birisi de Ankara, Akdeniz, Ege veya Çukurova üniversitelerinden birinde bahçe bitkileri bölümü okumaktan geçiyor. Bu noktada gireceği Dikey Geçiş Sınavı'nda kaynak kitap desteğine ihtiyaç duyan Feyzi Ercan, sosyal medya üzerinden ulaştığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den kitap desteği istedi. Gencin çağrısına kulak veren Başkan Seçer'in talimatıyla, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi rehber öğretmenleri Cansu Turan ve Özlem Özkan, talep edilen kaynak kitapları Feyzi Ercan'ın evine kadar ulaştırdı. Ercan ailesiyle tanışan rehber öğretmenler, Feyzi'nin ve kardeşlerinin eğitim konusundaki diğer taleplerini de not etti.

Feyzi Ercan, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e sosyal medya üzerinden ulaştığını belirterek, "Kendisine mesaj attım, sağ olsun gördü. Geri dönüş sağlandı. Böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Bitkilere aşığım"

Doğduğundan bu yana toprakla ve bitkilerle yakın temas içerisinde olduğunu ifade eden Ercan, bin bir zorluğa rağmen kariyerini de 'aşığım' dediği bitkilerle birlikte sürdürmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Normalde 5 kişilik bir aileyiz fakat felçli bir babaannem var. Onunla birlikte 6 kişi kerpiç bir evde yaşıyoruz. Yaklaşık 50 metrekare civarında, iki katlı oldukça eski bir yapı. Yazın çok sıcak oluyor. Ders çalışmamı engelliyor. Buradaki yaşamım genelde bitkilerle uğraşmakla geçiyor. Açıkçası bitkilere aşığım. İleride en büyük hedefim kendimi geliştirebilirsem Tarım ve Orman Bakanı olmak" diye konuştu.

"Feyzi, kardeşlerine de örnek oldu"

Anne Fatma Ercan ise en büyük isteğinin çocuklarının okuması olduğunu söyledi. Feyzi'nin başarısıyla iki kardeşine de örnek olduğunu kaydeden Fatma Ercan, "Köylü olduğumuz için hafta sonu sürekli bizim yanımızdalar. Okul zamanı da okula gidiyorlar. Hayat şartlarından dolayı okumaları gerektiğinin farkındalar. Okuma hevesleri çok. Okumalarını istiyorum. Feyzi sürekli azimle okuluna devam ederek, bizim sözümüzü dinleyip derslerine çalışarak kardeşlerine de örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Merkez Şube rehber öğretmeni Cansu Turan, gence gerekli kaynak desteğinin sağlandığını dile getirerek, sadece kaynak olarak değil aynı zamanda rehberlik olarak da desteklerinin süreceğini söyledi.

Bekir Pakdemirli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali - Son Dakika
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