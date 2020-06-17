Üniversite öğrencisinin kısa filmine İtalya'dan ödül - Son Dakika

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Ferman Narin'in ders kapsamında çektiği kısa film, İtalya'da düzenlenen uluslararası film festivalinde birinci oldu.



MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Narin'in, yapım-yönetim dersi için hazırladığı "Pirabok" adlı korku filmi, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen "Florence Film Awards"ta yarıştı.

Film, derecelendirme sonucunda "En iyi korku filmi" ödülüne layık görüldü.

"Pirabok", Kanada 30 Aralık'ta düzenlenecek "The Horror Movie Award" film festivalinin de finalistleri arasında yer alıyor.