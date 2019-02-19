Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesine İlişkin Dava

Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesine İlişkin Dava

50 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesine İlişkin Dava, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Günhan Öztürk ve tarafların avukatları ile Tütüncü'nün babası İsmail ve annesi Bedriye Tütüncü hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin raporun geldiğini belirtti.

İddia makamı, Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık Öztürk, söyleyeceği bir şey olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü, Günhan Öztürk tarafından "aile yadigarı kılıç" ile boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Tutuklanan Öztürk hakkında "kasten adam öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:34 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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