Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Günhan Öztürk ve tarafların avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile maktul Tütüncü'nün babası İsmail ve annesi Bedriye Tütüncü katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığın olay tarihinde kullandığı cep telefonunun incelendiğini ve hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Tütüncü ailesinin avukatı, bilirkişi raporu ve sanığa ait cep telefonundan alınan imaja ilişkin flash bellekteki kayıtları inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.

Tutuklu sanık Günhan Öztürk'ün avukatı da süre istediklerini belirterek, "Bize göre asıl önemli olan maktule ait cep telefonunun ekran kilidinin açılarak telefonun hafızasındaki kayıtlı bilgilere ulaşmaktır. Gelen rapordan ekran kilidi açılamadığı ve maktule ait cep telefonu üzerinde inceleme yapılamadığı bildirilmiştir. Maktule ait cep telefonu üzerinde inceleme yapılarak, cep telefonundaki kayıtların çıkartılmasını isteriz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, taraflara rapor ve kayıtlara ilişkin beyanlarını hazırlamak için süre verilmesine, sanık ve maktulün cep telefonu hattının belirli tarihler arasındaki HTS kayıtlarının çıkartılıp mahkemeye gönderilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, öldürülen Zülal Tütüncü'nün kullandığı cep telefonunun markasının Türkiye temsilciliğine, "cep telefonu sahibinin öldürüldüğünü ve suça ilişkin kayıtların elde edilebilmesi bakımından cep telefonundaki kayıtların incelenmesi gerektiğini ve ekran kilidinin açılabilmesi için gerekli bilgilerin temin edilerek mahkemeye gönderilmesini içeren yazı yazılmasını da karlaştırdı.

İzmir'de, 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü, Günhan Öztürk tarafından "aile yadigarı kılıç" ile boğazı kesilerek öldürülmüştü. Tutuklanan Öztürk hakkında "kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.