Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

53 dakika önce

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde 3 gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencisi Yasemin Gül'e (22), sürücüsü öğrenilemeyen 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili sürücü Burhan E, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Daha sonra, kazanın MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler sürücünün Burhan E'nin babası Mustafa E. olduğunu tespit etti.

Suçunu itiraf eden Mustafa E. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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