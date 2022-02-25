Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı

25.02.2022 16:38
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri öğrencisi Melike Baki, odasında doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Erkek arkadaşı tarafından bulunan Baki'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşından şüphelenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Baki'nin erkek arkadaşı E.K., dışarıdan döndüğünde, odanın kapısını açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

Üniversiteli Melike'nin şüpheli ölümü! Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI BULUNDU

Adrese gelen polislerle girilen odada Baki'nin doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu. Savcının incelemesinin ardından Baki'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Baki'nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Baki'nin, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Üniversiteli Melike'nin şüpheli ölümü! Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

ERKEK ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Melike Baki'nin sınıf arkadaşı olduğu öğrenilen erkek arkadaşı E.K.'nin ifadesine başvurdu ve işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

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Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Doğalgaz, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı - Son Dakika


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16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı - Son Dakika
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