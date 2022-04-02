ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TELEFONUNU DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TELEFONUNU DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

02.04.2022 10:04

ISPARTA'da H.Y. isimli kadın, internet üzerinden telefonunu satmak isteyen üniversite öğrencisi M.D ile buluşarak, ücreti havale ettiği yalanıyla kandırıp, sonra havaleyi iptal ederek telefonu alıp ortadan kayboldu.

ISPARTA'da H.Y. isimli kadın, internet üzerinden telefonunu satmak isteyen üniversite öğrencisi M.D ile buluşarak, ücreti havale ettiği yalanıyla kandırıp, sonra havaleyi iptal ederek telefonu alıp ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet ekipleri H.Y.'yi gözaltına aldı. H.Y. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay geçen 31 Mart tarihinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi M.D. telefonunu satmak üzere alışveriş sitesinde satışa sundu. H.Y. ise cep telefonundan M.D'yi arayarak telefonu satın almak istediğini belirterek, kendrisiyle buluştu. H.Y. telefonu M.D'den aldıktan sonra banka hesabına ücreti havale etmiş gibi göstererek, ardından havaleyi iptal ederek uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.D. polise ihbarda bulundu. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda H.Y. yakalandı. Gözaltına alınan H.Y'nin çok sayıda benzer suç kaydı bulunduğu tespit edildi. H.Y. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TELEFONUNU DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TELEFONUNU DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TELEFONUNU DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Üniversite, alışveriş, 31 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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