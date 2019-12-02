Üniversite öğrencisinin 'Yarım Kalanlara' isimli kitabı yayınlandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Çalışkan 'Yarım kalanları' isimli kitabı yayınlandı.



Birbirine kavuşamayan iki aşık gencin hikayesini anlatan kitabın yazarı Mehmet Çalışkan görmüş olduğu ilgi ve alakadan dolayı okuyucularına teşekkür etti. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinin Hamurkesen köyünde dünyaya gelen ve Afyonkarahisar'da üniversite eğitimi gören genç yazar, kitap çalışmalarının devam ettiğini yeni kitaplarıyla yakında okuyucularıyla buluşacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR