Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisinin hayatına son verdiği siyanürü bir alışveriş sitesi üzerinden aldığı öğrenildi.

Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisinin hayatına son verdiği siyanürü bir alışveriş sitesi üzerinden aldığı öğrenildi.

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.

ALIŞVERİŞ SİTESİNDEN ALDIĞI SİYANÜRÜ İÇECEĞİNE KARIŞTIRMIŞ

Ekipler tarafından gencin evinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahsın siyanürü bir içeceğe karıştırarak içtiği belirlendi. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, Çetin'in yaşamına son verdiği siyanürü ise bir alışveriş sitesi üzerinden aldığı belirlendi.

GENCİN ÖLDÜĞÜ EVE GELEN 3 SAĞLIK PERSONELİ VE AMBULANS KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen 3 sağlık personeli, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amacı ile ambulans ile birlikte karantinaya alındı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekiplerinin sağlık ekipleri ve ambulansın karantinaya alındığı bölgede arama çalışmaları başlattı.

(İHA)

Sakarya Üniversitesi, Erenler, Sakarya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
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Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı
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