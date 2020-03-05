Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi - Son Dakika

Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ve Lojistik Programı öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi düzenlendi.

Üniversite örencilerinden Gümrük Müdürlüğü gezisi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ve Lojistik Programı öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi düzenlendi.


Ziyaret Dış Ticaret Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Hasan Saçıkara, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Burcu Buyuran, Lojistik Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Cengizhan Karaca, Dış Ticaret Programı Koordinatörü Ayça Pekmez Bahçeci ve Alpaslan İşbilir'inde katıldığı ziyarette Gümrük Müdürlüğü'nün yapısı, işleyişi ve gümrük işlemlerinde kullanılan belgelerin kontrolü hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürü Murat Avcu, müdürlüklerinin A sınıfı gümrük idaresi olduğunu, Gaziantep Havaalanı Dış Hatlar yolcu salonunda 24 saat yolcu işlemlerinin yapıldığını, ayrıca kapılarının Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine her zaman açık olduğunu belirtti.


Gümrük Müdürü Murat Avcu, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda, "Gümrük İşlemlerindeki Değişiklikler ve Tarifeler" konusunda öğrencileri bilgilendirmesi için davet edildi. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu olarak teknik gezilerin, eğitim ve öğretime pozitif katkıda bulunduğunun ifade edildiği etkinlikte, Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne ziyaret imkanını sağladıkları için duyulan memnuniyet belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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