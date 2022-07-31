Üniversite personeli ekolojik bahçelerde doğa ile bütünleşiyor - Son Dakika
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Üniversite personeli ekolojik bahçelerde doğa ile bütünleşiyor

31.07.2022 13:38
Üniversite personeli ekolojik bahçelerde doğa ile bütünleşiyor

Üniversite personeli ekolojik bahçelerde doğa ile bütünleşiyor Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığının üniversiteye kazandırdığı ULUZEKO Ekolojik Bahçe'de akademisyenler doğa ile bütünleşerek stres atıyor.

Üniversite personeli ekolojik bahçelerde doğa ile bütünleşiyor

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığının üniversiteye kazandırdığı ULUZEKO Ekolojik Bahçe'de akademisyenler doğa ile bütünleşerek stres atıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde 10 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen Ekolojik Bahçelerden üniversitede görev yapan personel yıl boyunca yararlanıyor. 60 metrekarelik 112 parselden oluşan alanda akademisyenler, memurlar ve üniversite personeli mısır, domates, biber, salatalık ve benzeri yazlık ve kışlık bütün sebze ve meyveyi yetiştirebiliyor. Mesainin dışında kendine zaman ayıran akademisyenler, yaşadıkları stresi bir nebze de olsa atma fırsatı buluyor. Ayrıca organik tarımla ilgili uygulamalı eğitimler de alan çalışanlar, ilaçsız ürün yemenin keyfine varıyor.

Kaynağı Kayapa Barajı olan BUÜ Göleti'nden alınan suyun bir kısmı Ekolojik Bahçelere dağıtılırken, bahçeler suyun tasarruflu kullanımını sağlayan damla sulama sistemiyle sulanıyor. Her sabah önce buraya geldiğini belirten Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehnaz Baltacı, "Kahvaltılık domatesimi, biberimi topluyorum. Birazcık çapamı yapıyorum. Güne ve işe öyle başlıyorum. Böylece stressiz pozitif enerjiyle işe başlamış oluyoruz. Bütün yılın yorgunluğunu, günün stresini hepsini atmış oluyoruz. Benim bahçemde domates, biber, patlıcan, fasulye, acur, kabak, mısır, nane, maydanoz, reyhan var. Bunlar bitince de kışlıklarımız başlayacak. Bu sefer de kış sebzelerimizi ekeceğiz" dedi.

"Personelin ilgisi her geçen gün artıyor"

Önceki yıl BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un tavsiyeleri doğrultusunda Ekolojik Bahçeyi kurmaya karar verdiklerini belirten Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu, "Dekanlık olarak yaklaşık 10 dekarlık bir alanda her biri 60 metrekareden oluşan toplam 112 parsel oluşturduk. Hedefimiz üniversitemiz personelinin boş zamanlarını değerlendirebileceği, stres atabileceği toprakla ve bitkiyle buluşabileceği bir ortam sağlamaktı. Şimdiye dek aldığımız geri dönüşümler olumlu yöndedir. Personelimiz burada domates, biber, patlıcan, salatalık olmak üzere çeşitli sebzeleri organik usullere uygun olarak yetiştirebiliyor. Bunun dışında mısır ve fasulye de yetiştiriyorlar. 112 parselin bu yıl 76'sını kullanıma sunduk. Ayrıca bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan personelimiz de diğer bahçe sahipleriyle etkileşim içerisinde olduğundan dolayı kendini geliştirebiliyor" diye konuştu.

"Yorgunluğumu alıyor"

BUÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferah Budak ise, "Bu yıl itibarıyla ilk defa bahçe kiralama şansım oldu. Öncelikle toprakla uğraşmak inanılmaz keyif veriyor insana. Yoğun ve stresli bir ortamda çalışıyoruz. Tüm yorgunluğun ardından buraya gelmek, toprağa dokunmak, ektiğim bitkilerin yaprak yaprak dallanması, gelişmesi inanılmaz mutlu ediyor ve tüm yorgunluğumu bir anda alıp götürüyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Bursa, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite personeli ekolojik bahçelerde doğa ile bütünleşiyor - Son Dakika

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