Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek

7 saat önce

Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek Tüm dünyada etkili olan Korona virüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Dumlupınar Üniversitesi personeli de alkışları ile destek verdiler.

Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek

KÜTAHYA - Tüm dünyada etkili olan Korona virüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Dumlupınar Üniversitesi personeli de alkışları ile destek verdiler.

Sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı göstermiş oldukları fedakarca mücadeleye Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de katıldı. Rektörlük binası önünde açılan afiş ve alkışlar ile destek veren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal beraberindekiler sağlık çalışanlarına alkışlar ile destek verdi. Salgın karlı aldıkları tedbir ve önlemler için yetkililere teşekkür eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal bu süreçte sağlık çalışanlarına göstermiş olduğu özverili ve fedakarca gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Uysal; "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu kapsamda en iyi tedbirleri alan ülkeler bu süreci en az zararla atlatıyor. Bizler başta Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve sağlık personellerimizin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz.Bunun için özellikle sağlık personelimize çok büyük görev düşüyor. Biliyoruz ki sağlık personellerimiz canları pahasına bu savaşta en ön safta yer alıyor. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın bütün fertleri öngörüsüyle hastalığın ülkemize daha geç girmesini sağladılar. Özellikle Sağlık Bakanımızı da tebrikle ve saygıyla alkışlıyoruz. Rabbim bizi bu salgından koru' demek elbette güzeldir. Bir de fiili dua vardır. Tedbire riayet etmeden yapılan duaların bir anlamı olmadığı gibi tam aksine işi ciddiyetini anlamama anlamına gelir. Burada fiili dua daha önemlidir. Alınan tedbirlere riayet etmek de yani bilim insanlarımızın, devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmek aslında 'Rabbim bizi bu salgından koru' demek gibi, bir kalbi dua anlamına gelecektir. Onun için bütün öğrencilerimizi ve bütün milletimizi bu fiili duayı yapmaya davet ediyoruz. Bu musibeti ancak bu şekilde defedebiliriz." dedi.

Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ilk hipersonik silahını test etti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi         
14:30
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]