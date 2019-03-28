Son Dakika Haberleri: Üniversite Personelini Taşıyan Midibüs İstinat Duvarına Çarptı

Üniversite Personelini Taşıyan Midibüs İstinat Duvarına Çarptı

15 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kocaeli Üniversitesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Üniversite Personelini Taşıyan Midibüs İstinat Duvarına Çarptı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kocaeli Üniversitesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Ekrem Gökhan yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde görevli çalışanları taşıyan Ekrem Gökhan idaresindeki 41 P 5079 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Ekrem Gökhan yaralanırken, araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem Gökhan tedavi altına alındı. Kazadan kurtulanlar olay yerine gelen servis firmasına ait araçla yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Körfezkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:54 Kaynak: DHA

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