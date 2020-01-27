Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret - Son Dakika

Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret

6 saat önce

Osmaniye'de bir toplantı kapsamında bir araya gelen 13 üniversitenin rektörü, Harun Reşit Kalesini ziyaret etti.

Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret, System.String[]

Osmaniye'de bir toplantı kapsamında bir araya gelen 13 üniversitenin rektörü, Harun Reşit Kalesini ziyaret etti.


Düziçi ilçesinde bulunan Harun Reşit Kalesini gezen rektörler, daha sonra Karasu Şelalesine geçerek şelale içerisinde bulunan zipline bindi.

Düziçi Kaymakam Mutlu Almalı, etkinlik sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Harun Reşit, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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