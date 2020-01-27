Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret - Son Dakika

Osmaniye'de bir toplantı kapsamında bir araya gelen 13 üniversitenin rektörü, Harun Reşit Kalesini ziyaret etti.



Düziçi ilçesinde bulunan Harun Reşit Kalesini gezen rektörler, daha sonra Karasu Şelalesine geçerek şelale içerisinde bulunan zipline bindi.

Düziçi Kaymakam Mutlu Almalı, etkinlik sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.