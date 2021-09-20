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Üniversite rektöründen sürdürülebilir eğitim için 'aşı' çağrısı - Son Dakika

Üniversite rektöründen sürdürülebilir eğitim için 'aşı' çağrısı

20.09.2021 15:06
Üniversite rektöründen sürdürülebilir eğitim için 'aşı' çağrısı, System.String[]

Yüz yüze eğitimin başladığı yeni akademik yılını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, sürdürülebilir eğitimin devam etmesi için aşı olunması gerektiğini vurguladı.

Yüz yüze eğitimin başladığı yeni akademik yılını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, sürdürülebilir eğitimin devam etmesi için aşı olunması gerektiğini vurguladı.

Pandemi nedeniyle tüm Türkiye genelinde 18 ay ara verilen yüz yüze eğitimin ardından üniversitelerde 2021-2022 Akademik Yılı, YÖK'ün belirlediği Kovid-19 sağlık kuralları kapsamında alınan önlemlerle başladı. Eylül itibariyle fakülte ve ders programları oryantasyonlarıyla eğitime başladıklarını, bu yıl için temel hedeflerinin sağlıklı bir şekilde eğitimde devamlılığı sağlamak olduğu belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" uygulamalarına önem verdiklerini, tüm personel ve öğrencilerin yerleşkelere girişte HES kodlu ve PCR testi ibraz etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

"AŞI KARŞITI OLMANIN BİR ANLAMI YOK"

Üniversitelerde yüz yüze eğitime başlandığını, bunun devam edebilmesi ve toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Erhan, öğrencilere, "Şayet kurtulacaksak bugüne kadar bildiğimiz en önemli tedbirlere Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uymaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bilim insanlarının büyük gayretleriyle geliştirilmiş olan aşılarımızı yaptıracağız. Bu kadar çok bilim insanı, aşının Kovid-19 ile mücadelede en etkili araç olduğunu belirtirken rapor hazırlarken makaleler yazarken hala aşı karşıtı olmanın, hatta başkalarını da etkilemenin bir anlamı olmadığını düşünmüyorum. Yaptırmadıysanız hepiniz aşılarınızı yaptırın hem sizler rahat edin hem de sizlerle birlikte aynı sınıfları paylaşan insanlar rahat etsin" sözleriyle seslendi.

PANDEMİDE 3 BİN 300 ONLİNE DERS, 11 BİN AKTİF ÖĞRENCİ, 80 BİN SAAT DERS KAYDI

Pandemi döneminde, uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapan ilk üniversite olduklarını da vurgulayan Prof. Dr. Erhan, "Yaklaşık 3 bin 300 ders gerçekleştirdik. Bu dönemde sisteme giriş yapan 11 binden fazla aktif öğrenci ve 600'e yakın akademisyenle aynı anda 140 kanalda canlı dersler işledik. Bu süreçler sonunda oluşan 80 bin  saatten fazla ders kaydı ile uzaktan eğitimde büyük bir başarıya imza attık" diye konuştu.

"HİBRİT TEKNOLOJİ İLE DONATTIK"

Daha verimli öğrenme hedefi doğrultusunda açtıkları 'hibrit sınıfları' en yüksek teknolojiyle donattıklarını da belirten Rektör Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi olarak yüz yüze eğitim sırasında da YÖK'ün belirlediği standartlar çerçevesinde hibrit sınıfların ve uzaktan eğitim metotlarının kullanılacağını hatırlattı. Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey ve Gayrettepe Yerleşkelerinde 3, Bakırköy Yerleşkesinde 2 ve Bahçelievler Hastanesinde 1 hibrit sınıf olmak üzere toplam 9 hibrit sınıf açtıklarını söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, ayrıca kampüslerde yer alan 2 konferans salonunu da hibrit teknoloji ile donattıklarını, bu sayede eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir parçası olan konferans, seminer ve sempozyumların da hibrit olarak yapılabileceği bilgisini paylaştı.


Üniversite rektöründen sürdürülebilir eğitim için 'aşı' çağrısı

Çağrı Erhan, Üniversite, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite rektöründen sürdürülebilir eğitim için 'aşı' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite rektöründen sürdürülebilir eğitim için 'aşı' çağrısı - Son Dakika
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