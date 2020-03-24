Üniversite sağlık personeline de ek ödeme yapılması talebi - Son Dakika
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Üniversite sağlık personeline de ek ödeme yapılması talebi

7 saat önce

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. Hanefi Bostan, üniversite sağlık personelinin de ek ödeme kapsamına alınması gerektiğini bildiridi.

Üniversite sağlık personeline de ek ödeme yapılması talebi, System.String[]

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. Hanefi Bostan, üniversite sağlık personelinin de ek ödeme kapsamına alınması gerektiğini bildiridi.

Bostan yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlara ek ödeme iyileştirilmesinin yapılacağının Sağlık Bakanı tarafından açıklandığını hatırlatarak, özveri ile çalışan ve risk altında bulunan personele ek ödeme ve kadro takviyesi yapılacağının belirtilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamadan, üniversite sağlık personelinin kapsam dışı tutulduğunun anlaşıldığını aktaran Bostan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve bu hastanelerde çalışanlar için yapılacak kadro ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin, aynı şekilde hizmet sunan ve aynı fedakarlığı yapan üniversite hastanelerinde çalışan personele de yapılması moral ve çalışma şevki açısından kaçınılmazdır. Hükümetin bu haklı talebi yerine getireceğine inanıyoruz. Bu vesileyle canla başla görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve bu fedakarlıklarının unutulmayacağını bilmelerini istiyoruz."

Türk Eğitim Sen, Hanefi Bostan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:24 Kaynak: AA

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