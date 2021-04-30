Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor

30.04.2021 15:27
Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Bu kapsamda ilk olarak BEB 3D Tasarım firmasını ziyaret eden Rektör Bülent Çakmak'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Fatih Yetim ile ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Ahmet Dumlu eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BEB 3D Tasarım Ar-Ge sorumlusu Hakan Şahin "2.500 metrekare alan üzerine kurulan ve çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojilerle donatılan üretim tesisimiz ile Erzurum'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yapılan fizibiliteler ve araştırmalar sonucunda kendi bünyemizde prototip üretimini yaptığımız; elektrikli araçlar için şarj istasyonu ve led armatürlerinin seri üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda ETÜ ile geliştirilebilecek ortak projelerle şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamaktan büyük mutluluk duyarız" dedi.

Türk firmalarının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli atılımlar yaptığını ve bunun ülkemize olumlu yansımaları olduğuna dikkat çeken Rektör Bülent Çakmak, çağın gereksinimlerine göre projelerin üretilmesi ve bunların uygulanması gerektiğine dikkat çekerek: "Yeni YÖK vizyonu kapsamında yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız ülkemizin kalkınmasına katkı sunan Yerli ve Milli Teknoloji hamlesine uygun şekilde ilerliyor. Gerek üniversite bünyemizde olsun gerekse de dış paydaşlarımız tarafından gerçekleştirilsin bu vizyona uygun olarak gerçekleştirilen her türlü çalışmayı sonuna kadar destekliyoruz. Bu vesileyle Erzurum ve bölgesi başta olmak üzere ülkemize katma değer üretmek üzere çalışmalarını gerçekleştiren BEB 3D Tasarım firmasına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Bülent Çakmak: "Sanayi Dünyası ile Ortak Çalışma Alanları Oluşturmak İstiyoruz"

Rektör Bülent Çakmak istişare ziyaretinin ikinci ayağında ETÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Akbaba ile birlikte Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları kapsamında Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında ETÜ bünyesinde kurulan Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) hakkında bilgi veren Rektör Bülent Çakmak, YÜTAM'ın yalnızca ETÜ için değil Erzurum ve bölgesinde üretim yapan tüm sanayi kuruluşları için çok önemli bir değer olduğunu belirterek bu birimde yer alan laboratuvar hizmetleri konusunda sanayicilere gereken her konuda destek vermeye hazır olduklarının da altını çizdi.

Üniversite-sanayi iş birliklerinin Erzurum ve bölgesinin geleceği açısından önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Rektör Bülent Çakmak, ETÜ'nün güçlü akademik kadrosu ve gelişmiş alt yapı imkanlarını sanayi ile buluşturarak yeni sinerjiler ortaya çıkarma gayreti içerisindeyiz. Özellikle teknik üniversite olmanın bizlere yüklediği bu misyon doğrultusunda göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizin kapılarını tüm şehrimize açmış durumdayız. Bu kapsamda 1. Organize Sanayi Bölgesi iştirakleri ile de ortak çalışma alanları oluşturmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor
Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor
Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor
Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor
Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversite, Erzurum, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite-Sanayi buluşmaları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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