"Üniversite, Sanayi El Ele, Gençler Hazır Geleceğe" projesi uygulama imzaları atıldı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Çorlu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türkiye Gençlik Vakfı ortaklığında hayata geçireceği "Üniversite, Sanayi El Ele,Gençler Hazır Geleceğe" projesinin uygulama imzaları atıldı.

"Üniversite-Sanayi El Ele, Gençler Hazır Geleceğe" projesiyle, talaşlı imalat ve makine bakım, mekatronik ve otomasyon, teknoloji ve tasarım atölyeleri ile icathanenin oluşturulmasıyla bölgenin ihtiyacı olan bir mesleki eğitim merkezinin kurulması amaçlanıyor.

Projenin imzalarını üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı adına da Genel Sekreter Mahmut Şahin attı.

Rektör Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversite, sanayi işbirliğine her zaman önem verdiklerini ifade etti.

Şahin, istihdama yönelik projelerin artarak devam etmesini istediklerini belirterek, projenin gerçekleştirilmesine katkı sunan paydaşlara teşekkür etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin de Trakya'da mesleki öğretimin geliştirilmesine özel bir önem verdiklerini aktardı.

Lise ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak verilecek meslek edindirme eğitimleriyle yetiştirilmesi ve bu kişilerin sanayide aranan, yüksek vasıflı teknik elemanlar olarak istihdam edilmesi hedefleniyor.