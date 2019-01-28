Son Dakika Haberleri: Üniversite-Sanayi İş Birliği İlk Meyvesini Verdi

Üniversite-Sanayi İş Birliği İlk Meyvesini Verdi

1 saat önce

100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesine yönelik olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu...

Üniversite-Sanayi İş Birliği İlk Meyvesini Verdi, System.String[]
100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesine yönelik olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı İmza Töreni ve belge takdimi gerçekleşti.

Ankara'da düzenlenen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Atatürk Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesine yönelik olarak Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Esentürk ile ATA Teknokent'te firması bulunan ARAS Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yürütücülüğünde başvuruda bulunulan ve kabul edilen projenin belgesi verildi.

Program kapsamında Bakan Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından projeleri desteklenen üniversite ve firmalara törenle belgeleri takdim edilirken, Atatürk Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı belgeyi teslim aldı.

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite misyonu kapsamındaki projelerin en önemlilerinden biri olan üniversite-sanayi iş birliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, alınan belgesi üniversite-sanayi iş birliğinin ilk meyvesi olduğunu söyledi.

Üniversitenin tüm çalışmalarını Yeni YÖK Vizyonuna yönelik olarak gerçekleştirdiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, üniversite-toplum ve üniversite sanayi iş birliğinin şehir, bölge ve ülke kalkınmasına önemli derecede katkıda bulunduğuna işaret etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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