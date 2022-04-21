Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çikolata üretildi - Son Dakika
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Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çikolata üretildi

21.04.2022 09:09
Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çikolata üretildi

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ayker Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile insan vücuduna ihtiyaç duyduğu besinsel desteği dengeli bir şekilde...

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ayker Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile insan vücuduna ihtiyaç duyduğu besinsel desteği dengeli bir şekilde sağlayabilecek fonksiyonel çikolata geliştirdi.

Biberiye, zeytin yaprağı ve mor meyveler ile zenginleştirilmiş Neohealth Fonksiyonel çikolata, bilişsel yeteneklerin artmasına destek oluyor. Çikolata, diyabetten kansere ve nörodejeneratif birçok hastalığa karşı etkili olduğu bilinen antosiyaninlerle zenginleştirildi. İçerik açısından benzeri bulunmayan çikolatanın patent başvurusunun da yapıldığı bildirildi.

DİYABET VE KANSERE KARŞI ETKİLİ

Bazı eczanelerde satışına başlanan Neohealth Fonksiyonel Çikolata, Nişantaşı Üniversitesi ile Ayker Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi iş birliğinde geliştirilmiş iki farklı çeşitten oluşuyor. Ürünlerden biri biberiye ve zeytin yaprağı, diğeri ise mor meyve ve sebzeler ile zenginleştirilerek geliştirildi.

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, geliştirilen fonksiyonel çikolatalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıklı atıştırmalıklara yönelik artan ilgiyi dikkate alarak sağlıklı beslenmeyi hedefleyen ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini amaçlayan projelerimize bir yenisini daha ekledik. Biberiye ve zeytin yaprağı ile zenginleştirilmiş çikolata içerisinde bulunan rosmarinik asit, karnozol, karnosik asidi ve oleuropeinin diyabetin komplikasyonlarını iyileştirebilme, antiinflamatuar ve apoptoza karşı etkisi, antibakteriyel, antiviral, antimikrobial, antitümör, antikanser etkileri ve nörodejenerasyona karşı etkileri üzerine çok fazla çalışma bulunuyor. Mor meyve ve sebzelerden elde edilmiş antosiyaninler ile zenginleştirilmiş çikolatada ise çeşitli kanser türlerinin, kardiyovasküler hastalıkların, nörodejeneratif hastalıkların, diyabetin ve metabolik sendromun inhibisyonunda etkili olduğu ve muhtemelen de bir dizi hücre sinyali, antiinflamatuar ve gen ekspresyonunu etkilediğine dair pek çok deneysel modelleme bulunuyor" dedi.


Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çikolata üretildi
Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çikolata üretildi
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Nişantaşı Üniversitesi, Rehabilitasyon, Üniversite, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çikolata üretildi - Son Dakika


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