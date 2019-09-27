Üniversite-sanayi iş birliği lâfta kalmayacak

Bursalı sanayicilerden ve akademisyenlerden oluşan 'Gönüllü Hizmet Platformu'nun ilk toplantısı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçek anlamda çalışmaya başlaması için kolları sıvadıklarını söyledi.



BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİ) üyesi iş adamlarını ve akademisyenleri bir araya getirdi. Rektörlük binasında düzenlenen ilk toplantıya başkanlık eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemde kent katmanlarının her biri ile iş birliği yapacaklarını ve özel sektör zihniyeti ile hareket ederek, çıktıları olan çalışmalara imza atmayı amaçladıklarını vurguladı. İlk etapta şehir ve ülke yararına yapılabilecek projeler konusunda fikir alışverişi yapacaklarını aktaran Rektör Kılavuz, "Üniversite-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'miz (ÜSİGEM) üzerinden sivil bir oluşum ile ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİ) üzerinden de devlet kademelerinin iş birliği içerisinde olduğu bir hareket başlatmayı hedefliyoruz. Üniversitemize ne katabiliriz? Sanayiye ne katabiliriz? Bu anlayış içerisinde yapacağımız çalışmaların ilk toplantısını bugün yapmış bulunuyoruz. Platformumuzun içerisinde yer alan kıymetli sanayicilerimiz ve akademisyenlerimiz ile bir araya geldik. Karşılıklı tanışacağız. Fikirlerimizi ortaya koyacağız. Daha sonra bir yol haritası ortaya koyacağız. Süreç içerisinde aramıza katılanlar da olacaktır. Gönüllü bir hizmet platformu gibi çalışacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.



Özdilek firmasının da yer aldığı platformun aylık düzenli periyotlarda toplanması ve belirlenen projeler konusunda çalışmalar yapılması hedefleniyor. - BURSA