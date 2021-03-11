Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı iş birliği anlaşmalarına devam ediyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Isışah Ar-Ge Makina Elektrik Elektronik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin arasında imzalanan protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek projelerde görev alabilecek. Anlaşmanın içeriğine göre; doktora eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkanına sahip olacak.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK'ın hayata geçirdiği 2244 Sanayi Doktora Programı'na üniversite olarak büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Projenin ülke ve kent ekonomisine katkılar sağlayacağına inandıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Doktora seviyesine gelmiş, araştırma-geliştirme ve inovasyon konusunda birikime sahip olmuş genç arkadaşlarımız firmalardaki üretime çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Bundan da ülkemiz, firmalarımız ve üniversitelerimiz kazançlı çıkıyor. 2021 yılında yeni bir çağrının açılacağını ve doktora öğrencilerinin iş dünyasının içerisine girerek proje üretmeye başlayacaklarını düşünüyoruz. Öte yandan program sayesinde oluşturulan işbirlikleri diğer konularda da üniversite ve iş dünyasını yakınlaştıracaktır. Fikir alışverişlerimiz artacaktır. Nihayetinde hepimiz kazançlı çıkacağız. Destekleri ve işbirlikleri için tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu. - BURSA