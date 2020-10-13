Üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka - Son Dakika

Üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka

13.10.2020 13:39
Üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), firmalarla protokol imzalamaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), firmalarla protokol imzalamaya devam ediyor.

Üniversite ile firma arasında yapılan protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Sazcılar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi, Ar-Ge Koordinatörü Mahmut Yeşilyurt katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite-sanayi iş birliğine yeni bir halka daha eklediklerini vurguladı. Rektör Kılavuz, "Üniversite-sanayi iş birliği hamlesinin bir parçası olarak bugün Sazcılar firması ile özel bir protokole daha imza atıyoruz. Firma, kompozit maddeler üretiyor ve Türkiye'nin bu alanda en önde gelen aile şirketlerinden birisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Staj ve uygulama konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin yararlanabilecekleri ortamları temin edecekler. Bunun ilerisinde Ar-Ge faaliyetleri konusunda geleceğe dönüş işbirliklerimiz de olacak. Bu vesile ile Sazcılar Otomotivin bütün yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sazcılar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Güler Türkyılmaz ise, Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Araştırma, eğitim ve uygulama konularında Üniversiteye her destek vermeye devam edeceklerini aktaran Güler Türkyılmaz, "Üniversitemize aile olarak bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Öğrencilerimize ve sizlere yardımcı olmak bizleri de mutlu ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne her zaman için bir gönül bağımız bulunuyor. Protokolü kabul ettiği ve desteklediği için rektörümüz hocamıza ve bütün yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

BUÜ ve Sazcılar Otomotiv arasında imzalan protokol ile kurumlar arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yapılabilecek. Taraflar, teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapacak. Protokol aynı zamanda kurumların birlikte bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenleyebilmesine imkan veriyor. Protokol ile BUÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin staj ve bitirme projelerine yönelik iş birliği talepleri firma tarafından desteklenecek ve teşvik edilecek. - BURSA

Üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka
Üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka

Uludağ Üniversitesi, Üniversite, Protokol, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka - Son Dakika Ekonomi

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