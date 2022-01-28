Üye Girişi
"Üniversite-sanayi" iş birliğiyle geliştirilen drone tarımsal üretime katkı sunacak - Son Dakika

"Üniversite-sanayi" iş birliğiyle geliştirilen drone tarımsal üretime katkı sunacak

28.01.2022 11:22
"Üniversite-sanayi" iş birliğiyle geliştirilen drone tarımsal üretime katkı sunacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) yüksek lisans tez çalışması kapsamında insansız hava aracı üreten firmayla iş birliği yaparak geliştirdiği zirai drone, ilaçlama, gübreleme ve sıvı tohumlamada kullanılabilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) yüksek lisans tez çalışması kapsamında insansız hava aracı üreten firmayla iş birliği yaparak geliştirdiği zirai drone, ilaçlama, gübreleme ve sıvı tohumlamada kullanılabilecek.

Mekatronik mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Emre Temirten'in tez çalışması doğrultusunda akademisyenlerin desteğiyle tasarlanan, 8 dakika uçuş süresi ve 10 litre ilaçlama hacmine sahip drone, dakikada yaklaşık bir dönüm araziyi 3 metre genişlikte ilaçlayabiliyor.

Gübreleme ve sıvı tohumlama da yapabilen "Hasatair" isimli drone, "üniversite-sanayi" iş birliği kapsamında insansız hava aracı üreten firmadan da destek gördü. Firma tarafından seri üretimi yapılması planlanan drone ile tarıma katkı sunulması amaçlanıyor.

"Yüksek lisans ve doktora tezlerinin raflarda tozlanmasını istemiyoruz"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, öğrencilerin uygulama becerisine sahip nitelikli insanlar olarak yetişmesini önemsediklerini, bu bağlamda üniversite-sanayi iş birliği içerisinde sektörün işine yarayacak bir uygulamaya daha imza atıldığını anlattı.

Projenin ekonomik tarafını sektörün karşıladığını, Ar-Ge kısmının ise akademisyenlerin ve öğrencilerin çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Sarıbıyık, "Bu uygulamayla 'bilginin beceriyle birleştirilmesi' mottomuzu bir defa daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin raflarda tozlanmamasını, sektörün ihtiyacına yarayan, sorunlarına çözüm üreten tezler olmasını istiyoruz." dedi.

Drone ile tarım sektörüne ciddi anlamda katkı verileceğini belirten Sarıbıyık, "Bu drone ile kısa süre içinde istenilen yerin ilaçlanması, gübrelenmesi ve örneklerin alınmasıyla ilgili kısımlarda çok başarılı uygulamalar gerçekleştirilecek. Bu tabii ki daha işin başlangıç tarafı, sonrasında bu geliştirilecek." diye konuştu.

"İmalatımızı sektörle iş birliği içerisinde tamamladık"

Proje danışmanı, SUBÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) Müdürü Gökhan Atalı da insansız hava araçlarının yanı sıra otonom kara ve su altı araçlarına yönelik yüksek lisans ve doktora seviyesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dışarıdan hazır almak yerine teknolojik altyapısını geliştirip tasarımdan analiz ve teorik hesaplamaya kadar sıfırdan ürün yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Atalı, "Hem simülasyon hem de saha çalışmalarında bunun başarı testlerini yaptık. İmalatımızı da sektörle iş birliği içerisinde tamamladık. Bundan sonra ürün daha farklı neler yapabilir, onun araştırmasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans öğrencisi Temirten ise 10 litre hacimli drone ile dakikada bir dönüm arazinin ilaçlanabildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz drone ile yapay zeka teknolojisi kullanarak ürünü tespit edip homojen ilaçlama algoritması geliştirdik, en az ilaçla maksimum verimde ilaçlama yapabiliyoruz. Yüksek lisans tezimde sanayicilerin desteğiyle ortaya ürün çıkmasından dolayı gururluyum, mutluyum. Yıldız Akademi ve üniversiteme, hocalarıma bu imkanları sağladıkları için teşekkür ederim."

"Seri üretim yaparak 81 ile yayılmak istiyoruz"

Yıldız Akademi Genel Koordinatörü Mehmet Ali Altıntaş da 81 ilde drone eğitimleri verdiklerini, aynı zamanda hobi ve endüstriyel İHA ile drone üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Üniversiteleri vazgeçilmez bir değer olarak gördüklerini ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Buradaki hocalarımız da sağ olsun çok ilgi gösterdi, biz de gereken maddi desteği verdik. Seri üretim yaparak 81 ilde eğitimci ve temsilcilerimiz vasıtasıyla 81 ile yayılmak istiyoruz. Daha verimli tarım yapabilmek adına böyle bir ürün geliştirildi, biz de çok mutluyuz, ortaya harika ürün çıktı. İlaçlamada, rekolte ölçümlerinde çok ciddi verim artışı sağlayacak. Bu drone diğerlerine göre çok farklı. Ticari alandaki drone ya ithal ediliyor ya da paket olarak yurt dışından getirilip burada montajı yapılıyor. Burada tamamen özgün tasarım yapıldı, yazılımı, servisi, garantisi, teknik desteği her şeyiyle mükemmel."

YORUMLAR
500

İnsansız Hava Aracı, Yüksek Lisans, Üniversite, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Üniversite-sanayi' iş birliğiyle geliştirilen drone tarımsal üretime katkı sunacak - Son Dakika


Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Drej Ali ilk kez konuştu: Ben değil, aynı adı taşıdığımız yeğenim aranıyor Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Drej Ali ilk kez konuştu: Ben değil, aynı adı taşıdığımız yeğenim aranıyor         
11:38
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak         
11:33
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
11:32 Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var
11:25 İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?
11:21 Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta
11:19 Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada
11:17 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti
11:16 Drej Ali: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları olan yeğenlerimle 20 yıldır görüşmüyorum!
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
11:04 Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu
11:00 Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 11:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: "Üniversite-sanayi" iş birliğiyle geliştirilen drone tarımsal üretime katkı sunacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement