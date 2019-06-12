Son Dakika Haberleri: Üniversite -SANAYİ işbirliği konusunda ilk adım atıldı
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Üniversite -SANAYİ işbirliği konusunda ilk adım atıldı

4 saat önce

Aydın Sanayi Odası ve ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile yapılacak olan TÜBİTAK projesinde hazırlıkların sonuna gelindi.

Üniversite -SANAYİ işbirliği konusunda ilk adım atıldı, System.String[]

Proje çalışmaları kapsamında Odamızı ziyaret eden Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas, Doç. Dr. Ece Armağan ve Dr. Esma Durucal, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Yılmaz ve Merve Alpargun Altıntaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çok aşamalı bir kalkınma hamlesinin ilk basamağını oluşturan bu proje ile firmalarımızın dijitalleşme süreçleri ve Endüstri 4.0 ile ilişkisinin belirlenmesi ve geçiş süresince yaşadıkları sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Proje tanıtım toplantısının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:19 Kaynak: Bültenler
Altıntaş, Sinan Yılmaz, Mehmet Yunus Şahin, Güncel
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