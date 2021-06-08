Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri Geliştirme - Son Dakika

Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri Geliştirme | ÖzÜ TTOÜniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Biriminin Başlıca Görevleri: Öğretim üyelerinin uzmanlıkları ve kamu/sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda olası proje ve ortaklıkların zeminini hazırlamak, uygun eşleştirmeler yapmakSanayi kuruluşlarının Ar-Ge/ tasarım kapasitelerini değerlendirerek üniversite ile başvuruya uygun işbirliği destek programlarını bulmak, tarafları bilgilendirmek, proje yazımı ve başvuru süreçlerini yürütmekİşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturmak, taraflar arasında uzlaşma sağlamak, kurum içi sözleşme süreçlerini yürütmek ve taraflar arası koordinasyonu sağlamakSanayiye yönelik fon kaynaklarıyla ilgili proje yazım ve yönetim hizmeti vermekAr-Ge/ Tasarım Merkezi kurulumu ve sürdürülebilirlik hizmeti vermekProje yazımı ve proje yönetimi konusunda eğitimler vermekİşbirliği günleri düzenlemekÜniversite Sanayi İşbirliği Ekip YöneticisiNazlı CEYLAN