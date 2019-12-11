Üniversite-Sanayi işbirliğine destek artıyor - Son Dakika
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Üniversite-Sanayi işbirliğine destek artıyor

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi için başlattığı çalışmalara Bursa iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor.

Üniversite-Sanayi işbirliğine destek artıyor, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi için başlattığı çalışmalara Bursa iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor. Kentin önde gelen firmalarından BarmakBarutçuoğlu Gıda Mak. San. Tic. A.Ş. üniversite ile imzaladığı protokol ile 2 farklı alanda 3 doktora öğrencisi istihdam edecek.


BUÜ'nün yürütücüleri arasında olduğu 'TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na bir destek de BarmakBarutçuoğlu'ndan geldi. Firma, proje süreci ve sonrasında 3 doktora öğrencisi ile bilimsel çalışmalargerçekleştirecek ve akademik projelere destek verecek. Kurumlar arasındaki protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Barmak Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Derya Barutçuoğlu Çilek arasında imzalandı.


İş dünyasına destek teşekkürü


İmza töreni öncesinde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kentle ve sanayici ile buluşan bir üniversite yönetim modeli oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi'ne verdikleri desteklerden dolayı iş dünyası temsilcilerine teşekkür eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Üniversitemiz bir atılım içerisine girdik. İnşallah bu süreci tüm yöneticilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte çok daha iyi noktalara ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Bizlere destek veren BarmakBarutçuoğlu firmasına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Protokolün üniversitemize, sanayi temsilcilerimize, akademik camiamıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını ümit ediyorum" dedi.


En büyük eksilik üniversitelerle iş birliği


Barmak Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Derya Barutçuoğlu Çilek ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni dönemde ciddi bir atılım içerisinde olduğunu ve bu gayretlerin tüm iş dünyası tarafından fark edildiğini vurguladı. Kendilerine destek veren tüm akademisyenlere ayrıca teşekkür eden Ahu Derya Barutçuoğlu Çilek; "Bizim firmalarımızda üniversite ile işbirliği ciddi bir eksik olarak karşımıza çıkıyor. Mutlaka bünyemizde mühendis veya teknik personel barındırıyoruz. Ancak problemlerin çözülmesi ve teknik altyapının geliştirilmesi noktasında üniversite ile yapılacak işbirliklerinin bizlere çok daha önemli kapılar açabileceğine inanıyorum. Umarız güzel projeler çıkacaktır. Şirketimize, üniversitemize ve ülkemize faydalı çalışmalar yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
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