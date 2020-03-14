Üniversite-sanayi işbirliğinin kapsamı genişliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu'nun (KÜSİ) çalışmaları devam ediyor. Çalışma Konseyi'ne üye sanayici ve akademisyenler, belirli aralıklarla farklı kurum ve kuruluşlar temsilcileriyle bir araya gelerek ortak proje üretilmesi için fikir alışverişinde bulundu.



ÜSİGEM KÜSİ Çalışma Konseyi 7. toplantısı ÜÇGE ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ÜSİGEM KÜSİ İcra Kurulu, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, kurul üyeleri, ULUTEK ile Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ve akademisyenler hazır bulundu.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin toplum, şehir ve sanayi ile işbirliği faaliyetleri noktasında yoğun bir çalışma temposuna girdiğine işaret etti. Aylık periyotlar halinde iş dünyasının seçkin temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Toplantılarda yapılacak çalışmalar ve projeler konusunda fikir alışverişi yapıyoruz. Toplantılarımızı bir ay üniversitemizde, diğer ay ise sanayi kuruluşlarında olacak şekilde aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda proje belirledik. Bu projeleri yürütebilecek akademisyenler ile sanayicileri buluşturuyoruz. Yöntem ve çalışma metotlarını tespit ediyoruz. Bunları birlikte değerlendiriyoruz. Daha önce Ermaksan'da bir toplantı gerçekleştirdik. Geçen ay üniversitemizde bir araya geldik. Bugün de ÜÇGE firmamızda Gökçin Beyin ev sahipliğinde buluştuk. Peyderpey bu şekilde devam edeceğiz. Bursa'mızı, Türkiye'mizi, sanayicilerimizi ve üniversitemizi ortak bir platformda buluşturarak yeni projeler üretmek maksadıyla elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.



Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni başladığı bu uygulamadan sanayiciler olarak son derece büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras ise önceki yıllarda üniversite ile yeteri kadar irtibat kuramadıklarının altını çizdi. ÜSİGEM KÜSİ Çalışma Konseyi'nin ortaya koyduğu bu toplantılar serisinin çok önemli bir hamle olduğuna işaret eden Gökçin Aras, "Oluşturulan konsey, sanayicileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Bu süre zarfında birbirimizi tanımaya başladık. Sanayiciler olarak eksikliklerimiz olduğunu fark ettik. Üniversitenin bilgi birikiminden nasıl faydalanırız veya üniversite-sanayi işbirliği nasıl geliştirilebilir bunu tartışıyoruz. Her ay toplanıyoruz ve toplantılarımız birbirinden verimli geçiyor. Farklı bir yola çıktık. İnşallah başarılı olacağız. Rektörümüze ve tüm çalışma konseyi üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.



Toplantının ilk oturumunda BUÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun 'Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları', BUÜ Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak ise 'Türkiye'de Arıcılığın Durumu ve Geleceği' konularında sunum yaptı. Programın sonunda ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, ÜSİGEM KÜSİ Çalışma Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerine firmayı gezdirerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - BURSA