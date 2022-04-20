Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi

20.04.2022 13:01
Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite (OMÜ) ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildiği bildirildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite (OMÜ) ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildiği bildirildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Ali Osman Adıgüzel'in danışmanlığını yürüttüğü ve KOSGEB'in desteğiyle mikrobiyal PHB temelli "VERATEŞUP" adı verilen organik gübre üretildiği, gübrenin tescilinin yapıldığı ve seri üretimine geçildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİTAM Müdürü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel (endüstriyel) tarımda sentetik kimyasalların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, doğal dengenin bozulmasına sebep olmakla birlikte tarımda sürdürülebilirliği ve besin zincirini olumsuz yönde etkiliyor. Tarımda mikroorganizmaların ve mikroorganizmalardan elde edilecek ürünlerin kullanımı, aşırı pestisit ve kimyasal kullanımını azaltırken, doğal dengeyi bozmadan birim alanda verim ve kaliteyi yükselterek daha sağlıklı besinlerin elde edilmesinde önemli çözümler sunmaktadır."

KİTAM'ın yürüttüğü TÜBİTAK destekli projeyle OMÜ'nün analiz kapasitesini geliştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Yıldırım, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile KİTAM'ın ortaklaşa hayata geçirdiği Enzim ve Biyoproses Laboratuvarı'nın, TÜBİTAK destekli proje üzerinde de çalıştığını aktararak, "Bu proje sayesinde son yılların en güncel sorunlarından mikroplastiklerin yok edilmesine olanak sağlayan mikrobiyal enzimlerin üretilmesini amaçlamaktayız. Bu çalışmanın, OMÜ'nün analiz kapasitesinin yükselmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi
Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi
Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi

YORUMLAR
500
Endemik bitki 'göl soğanı' Samsun'da özel izinle üretiliyor Endemik bitki 'göl soğanı' Samsun'da özel izinle üretiliyor Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement