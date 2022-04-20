Samsun'da üniversite ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildi - Son Dakika

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite (OMÜ) ve sanayi ortaklığıyla organik gübre üretildiği bildirildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Ali Osman Adıgüzel'in danışmanlığını yürüttüğü ve KOSGEB'in desteğiyle mikrobiyal PHB temelli "VERATEŞUP" adı verilen organik gübre üretildiği, gübrenin tescilinin yapıldığı ve seri üretimine geçildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİTAM Müdürü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel (endüstriyel) tarımda sentetik kimyasalların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, doğal dengenin bozulmasına sebep olmakla birlikte tarımda sürdürülebilirliği ve besin zincirini olumsuz yönde etkiliyor. Tarımda mikroorganizmaların ve mikroorganizmalardan elde edilecek ürünlerin kullanımı, aşırı pestisit ve kimyasal kullanımını azaltırken, doğal dengeyi bozmadan birim alanda verim ve kaliteyi yükselterek daha sağlıklı besinlerin elde edilmesinde önemli çözümler sunmaktadır."

KİTAM'ın yürüttüğü TÜBİTAK destekli projeyle OMÜ'nün analiz kapasitesini geliştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Yıldırım, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile KİTAM'ın ortaklaşa hayata geçirdiği Enzim ve Biyoproses Laboratuvarı'nın, TÜBİTAK destekli proje üzerinde de çalıştığını aktararak, "Bu proje sayesinde son yılların en güncel sorunlarından mikroplastiklerin yok edilmesine olanak sağlayan mikrobiyal enzimlerin üretilmesini amaçlamaktayız. Bu çalışmanın, OMÜ'nün analiz kapasitesinin yükselmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.