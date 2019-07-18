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Üniversite şantiyesindeki cinayet davasında karar

1 saat önce

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde görevli proje müdürü kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Üniversite şantiyesindeki cinayet davasında karar, System.String[]
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde görevli proje müdürü kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdullah Dip (46) ile taraf avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.
Maktulün kendisine,"Sen nasıl erkeksin?" demesi üzerine çok sinirlendiğini anlatan Dip, "Suna bana 'Ekibine sözünü geçiremiyor musun? Adam değil misin?' gibi cümleler kurdu. Silah zaten babamdan kalma. Ruhsatsız. Çok pişmanım. Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapse mahkum etti.
ETÜ İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde görevli proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48) geçen yıl mayıs ayında silahla başından vurarak öldüren Abdullah Dip, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Eskişehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:12 Kaynak: AA
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