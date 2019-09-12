Üniversite senatosundan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesini sürdüren annelere destek oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesini sürdüren annelere destek olmak için senato kararı aldıklarını söyledi.

Üniversite senatosunun destek kararını paylaşan Levent, şöyle konuştu:

"Onurlu bir duruşun timsali Hacire ana ile başlayan Diyarbakır annelerinin destansı direnişi artarak sürmektedir. Her insan, anneliği insanlığın en yüce makamlarından sayar. Onu her türlü kemikleşmiş ideolojik kamplaşma kısırlığından ayrı görür. Anneliğin haftanın sadece belli bir gününde yapılan eylemle hatırlanma bağnazlığından geri olması gerektiğinin de farkındadır. 'Ya oğlumu dağdan indirirsiniz ya da dünyayı başınıza yıkarım', 'Size verecek çocuğumuz yok', 'Hani nerede insan hakları' gibi evlat hasretiyle dağlanmış anne yüreğinden kopan bu feryatlar, bölücü terör örgütüne, onun siyasi uzantılarına ve sevicilerine diz çöktürebilecek kudrettedir."

Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesi olarak bu cesur Anadolu kadınlarının seslerine ses olmanın vicdani sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, "Bu onurlu duruşlarında ve haklı mücadelelerinde onların sonuna kadar yanındayız. Çocuklarını, insanlık dışı muamelelere maruz kalmaktan koruma azmine de omuz vermenin gerekliliğine inanmaktayız. Bu gözyaşları, bu feryatlar bizim. Bu gençlik, bu istikbal bizim. Aydınlık bir geleceğe uzanan huzurlu bir Türkiye hepimizin." diye konuştu.