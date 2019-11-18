Son Dakika Haberleri: Üniversite sınavı çalışmalarına 'Karaoke' molası
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Üniversite sınavı çalışmalarına 'Karaoke' molası

6 saat önce

BAĞCILAR Belediyesi, Gençlik Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan üniversite adayları, derslerin ardından karaoke yaparak rahatlıyor.

Üniversite sınavı çalışmalarına 'Karaoke' molası, System.String[]

BAĞCILAR Belediyesi, Gençlik Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan üniversite adayları, derslerin ardından karaoke yaparak rahatlıyor. Gençler, ders arasında yaptıkları karaokeyle hem sınav streslerini atıyor hem moral depoluyor.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda YKS'ye hazırlanan öğrencilerin çalışması özverili bir şekilde devam ediyor. Bağcılar Belediyesi, milyonlarca öğrenci arasından sıyrılarak hayallerine kavuşmak isteyen üniversite adaylarının motivasyonunu artırmak için bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda ilk olarak bina içinde bulunan konferans salonu karaoke odasına dönüştürüldü.

KARAOKE EĞİTİMDE DIŞSAL MOTİVASYON ARAÇLARINDAN BİRİDİR

Üniversite sınavına hazırlanan gençler, ders arasındaki boş zamanlarında odayı dolduruyor. Öğrencilerden biri mikrofonu eline alıp şarkıları seslendirirken arkadaşları da ona eşlik ediyor. Öğrenciler duygusal türkülerle yorgunluklarını atarken eğlenceli şarkılarla da keyifli dakikalar geçiriyor.  Eğitmenler, kursiyerlerin kısa süreli de olsa karaoke yapıp dans ederek sınav heyecanlarını yendiklerini ve motive olduklarını belirtti.  Öğrencilerin morallerinin iyi olmasının başarılarına olumlu yansıdığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Karaoke uygulamamız, eğitimde dışsal motivasyon araçlarından biri. Uygulamamız sayesinde gençlerimizin başarı oranını yükselteceğine inanıyorum. Sınava girecek yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:57 Kaynak: DHA
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