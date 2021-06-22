Üniversite sınavına girecek adaylara tavsiyeler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, üniversite sınavına girecek adaylara "Kaygılanmaktan korkmayın. Burada önemli olan kaygının seviyesi. Belirli düzeydeki kaygı, hayata tutunmamıza ve sınav için harekete geçmemize yardımcı olur. Başaracağınıza inanan önce siz olmalısınız. Eksiklerinize değil, yapabileceklerinize odaklanın." tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavının tarihi yaklaştıkça adayların heyecan ve kaygı seviyeleri giderek artıyor. Yeterince hazır olup olmadığı, sınavın nasıl olacağı gibi sorular hem adayların hem de ebeveynlerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, sınav öncesi belirli seviyede kaygının motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kaygılanmaktan korkmayın. Burada önemli olan kaygının seviyesi. Belirli düzeydeki kaygı, hayata tutunmamıza ve sınav için harekete geçmemize yardımcı olur. Başaracağınıza inanan önce siz olmalısınız. Eksiklerinize değil, yapabileceklerinize odaklanın. Geçmiş başarılarınızı anımsayın. 'Başarılısın', 'Elinden geleni yaptın', 'Sınav iyi geçecek' gibi olumlu cümleler kurun. Motivasyonunuz düştüğünde üniversiteli olduğunuzu hayal edin."

"Sınava kendinizi rahat hissettiğiniz bir kişiyle gidebilirsiniz"

Sınavdan bir gün öncesi ya da sınav gününün önemli olduğunu vurgulayan Alyu, bu 2 günde de mümkün olduğunca günlük rutinin dışına çıkılmaması gerektiğini aktardı.

Alyu, şu önerilerde bulundu:

"Örneğin, kahvaltı etmeye alışık değilseniz sınav günü diye tıka basa bir şeyler yemeye çalışmayın. Ertesi günü sınava gireceğiniz gece uyuyamamak, sınavda başarısız olacağınız anlamına gelmez. Bir de uyku durumunuzu kaygılarınıza eklemeyin. Sınava kendinizi rahat hissettiğiniz bir kişiyle gidebilirsiniz. Hatta bazılarınız sınava tek başına gitmeyi ya da okulun kapısında bırakılmayı isteyebilir. Bu durumu öncesinde aileniz ile görüşmüş ve planlamış olmalısınız. Sınavdan bir gün önce illaki açık havada değil, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir mekanda olabilirsiniz."