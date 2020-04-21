Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor - Son Dakika

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor

6 saat önce

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor Öğrencilere 12 öğretmen ile 5 saat canlı ders anlatımı yapılıyor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Bu zor dönemden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında bence öğrenciler geliyor" Trabzon...

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor

Öğrencilere 12 öğretmen ile 5 saat canlı ders anlatımı yapılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu:

"Bu zor dönemden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında bence öğrenciler geliyor"

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında öğrencileri unutmadı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz online eğitimler verilmeye başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, online eğitim derslerine katılarak, öğrencilere hitap etti. Belediyenin tarihi hizmet binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, 12 öğretmen ile 5 saat canlı ders anlatımı yapıldığını belirterek, "Bu zor dönemden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında bence öğrenciler geliyor. Bilhassa üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler. Biraz motivasyonlarının bozulması söz konusu. Bizim bu pandemiden önce zaten mezun öğrencilerimize yönelik bir sürekli eğitim merkezimiz vardı orada bu çocuklarımıza üniversiteye hazırlık kursu veriyorduk fakat bu pandemi ile orası kapandı. Şimdi çocuklarımızı sahipsiz bırakmadık sürekli eğitim merkezimizi Trabzon online eğitim merkezine dönüştürdük ve dün itibariyle de öğrencimize uzaktan eğitim vermeye başladık. Evlatlarımızı gençlerimizi bu şekilde ders anlatımlarıyla, 12 öğretmenimiz var günde 5 saat canlı ders anlatımıyla üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Gençlerimiz bundan büyük mutluluk duydular ben de ilk derslerine katıldım gençlerimizle orada konuşma imkanı da buldum. Hakikaten çok memnun oldular. Özgün bir uygulama. Trabzon'umuza gençlerimize hayırlı olsun. Her kriz kendi içerisinde fırsatlar oluşturur. Gençlerimiz de bu fırsatları değerlendirerek inşallah üniversite sınavında arzu ettikleri üniversitelere arzu ettiklerini bölümlere yerleşirler. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

"200 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdik"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 200 binin üzerine maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, kapanan iş yerlerinde kira almadıklarını, açık olan iş yerlerinden ise kiraları 3 ay süre ile ertelediklerini söyledi. Başkan Zorluoğlu, "Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle görece olarak bu süreci biraz daha rahat geçiriyor. Bunda gelişmiş ülkelere göre çok daha güçlü olan sağlık alt yapımız, donanımlı şehir hastanelerimiz ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın şüphesiz rolü büyük. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği genel çerçeve içerisinde, onların aldığı tedbirleri alanda en iyi şekilde uygulama gayreti içerisindeyiz. Bu manada Valimizin başkanlığında oluşturulan kriz masasında bugüne kadar çok önemli katkılar yaptık. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın vatandaşlarımızın bu süreci en az olumsuz etkiyle atlatabilmesi için bazı ilave tedbirlerde aldık. Elbette şehrin temizliği bu manada çok önemliydi. Yine özellikle vatandaşımızın bu pandemi ile salgınla mücadele konusunda bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi noktasında önemli görevler ifa ettik. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar gerek duraklarımızda gerek pazar yerlerinde gerek marketlerimizde 200 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bir taraftan da şehrimizde maske üretmeye başladık. Günlük 6 bin ki kısa bir süre içerisinde 10 bine kadar bunu çıkaracağız. Bizim kiracılarımızla, esnafımızla ilgili olarak da onları rahatlatıcı tedbirler aldık. Kapanan iş yerlerimizden kira almıyoruz. Açık olan iş yerlerimizden de 3 ay süre ile erteledik. Yine su ile ilgili hiç kimsenin suyunu bu süreçte borcu nedeniyle kesmiyoruz. Borçları öteledik ve inşallah bu salgın süreci tamamlanıncaya kadar da elimizden geldiğince esnafımıza ve toplumun değişik kesimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Bu arada bu süreçten ekonomik olarak daha fazla etkilenen bu süreçte işini kaybeden ya da ücretsiz izine ayrılan insanlarımıza da gıda paketi desteği vermeye başladık. 10 bin gıda 10 bin de temizlik paketi olmak üzere 20 bin paketi inşallah bu hafta sonuna kadar ağırlıklı olarak bu kesimlere dağıtmış olacağız. Her bir paketin içerisine ayrıca 5 tane de maske koyduğumuzu ifade etmeliyim" şeklinde konuştu.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:28 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu         
15:34
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 19:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]