Üniversite Sınavına Kampüste Hazırlanıyorlar

Kayseri'de çeşitli okullarda eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, üniversite kampüsünde hem akademisyenlerden hem de üniversite öğrencilerinden destek alarak üniversite sınavına hazırlanıyor.

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de çeşitli okullarda eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, üniversite kampüsünde hem akademisyenlerden hem de üniversite öğrencilerinden destek alarak üniversite sınavına hazırlanıyor.



Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise son sınıfı öğrencilerine sömestir tatilinde kapılarını açtı.



Farklı okullardan sabah saat 09.00'da kampüse gelen öğrenciler, saat 21.00'e kadar lise öğretmenlerinden, akademisyenlerden ve üniversite öğrencilerinden destek alarak çalışmalarını sürdürüyor.



Kampüs ortamını görerek üniversite havasını teneffüs eden öğrenciler, farklı bir motivasyonla YKS'ye hazırlanıyor.



Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin üniversite ortamında üniversite sınavına hazırlandığını belirtti.



Öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde soru çözüp ders çalıştığını dile getiren Aksoy şöyle konuştu:



"Bu çalışma üniversite, lise ve ortaokulların iç içe olmasını gerektiren 2023 vizyonu kapsamında olan bir durum aslında. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na teşekkür ediyorum. Burada yapılan çalışma verimli oluyor. Öğrenciler burada hem birbirlerinin sorularını çözüyorlar hem de sinerji oluşturuyorlar. Lise öğrencileri burada üniversite kulüpleriyle de çalışma yapıyorlar. Lise öğrencileri kampüs ortamını soludukları için akademisyenlerden rehberlik anlamında, mesleki seçimleri anlamında destek alıyorlar. Öğrencilerin üniversite ortamında çalışmaları motivasyonlarını da artırıyor."



Üniversite ortamı çalışma hevesini arttırıyor



Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğünde çalışan Öğretim Görevlisi Fatma Armağan Teke Lloyd ise üniversite olarak lise öğrencilerini kampüste ağırlamayı ve öğrencilerin çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.



Yaklaşık 500 öğrenciyi sınava hazırladıklarını aktaran Lloyd, düzenlenen kampla öğrencilerin üniversite ortamını görme fırsatını yakaladıklarını söyledi.



Lise son sınıf öğrencisi Emirhan İçen de sömestir tatilinde bireysel çalışmak yerine üniversite ortamında öğretmenlerle çalışabildiklerini ve bu durumdan memnun olduğunu aktardı.



Öğrencilerden Dilara Cenan ise derslerdeki eksikliklerini kampla kapattıklarını ayrıca mekan değişikliğinin ders çalışma konusunda kendilerini biraz daha heveslendirdiğini söyledi.



İrem Günay da daha düzenli bir çalışma ortamında ders çalıştıklarını ve üniversite ortamının kendilerinde çalışma isteğini artırdığını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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