Üniversite sınavında yüksek puan aldı ancak yaşatılamadı
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GAZİANTEP'te başka bir motosikletle çarpışan, motosiklet sürücüsü Abdurrahman Burak Baydar (20) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:39 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te başka bir motosikletle çarpışan, motosiklet sürücüsü Abdurrahman Burak Baydar (20) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen Cumartesi gece saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Burak Baydar'ın kullandığı motosiklet, kavşağa giren plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Baydar'ı ambulansla Dr. Ersin Aslan
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Baydar bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hem semt pazarlarında çalışıp hem okuduğu öğrenilen Baydar'ın üniversite sınavından yüksek bir puan aldığı ve maliye bölümünü tercih etmek için ailesi ile konuştuğu öğrenildi. Gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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