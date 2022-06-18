Üniversite Sınavından Çıkan Niğdeli Öğrenci: "Baraj da Kaldırıldı. Bilen de Gidecek, Bilmeyen De. O Yüzden Gelecek Kaygımız Çok" - Son Dakika
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Üniversite Sınavından Çıkan Niğdeli Öğrenci: "Baraj da Kaldırıldı. Bilen de Gidecek, Bilmeyen De. O Yüzden Gelecek Kaygımız Çok"

18.06.2022 15:30

Bu yıl ilk kez puan barajı uygulamasının yapılmayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Niğde’de sınava giren bir öğrenci, “Yaptığımızdan çok, nereye gittiğimiz önemli. Barajlar da kaldırıldı. Onun kaygısı var. Bilen de gidecek, bilmeyen de gidecek. O yüzden gelecek yönünden kaygımız çok” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Bu yıl ilk kez puan barajı uygulamasının yapılmayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Niğde'de sınava giren bir öğrenci, "Yaptığımızdan çok, nereye gittiğimiz önemli. Barajlar da kaldırıldı. Onun kaygısı var. Bilen de gidecek, bilmeyen de gidecek. O yüzden gelecek yönünden kaygımız çok" dedi.

Niğde'de, çocuğu sınava giren bir yurttaş, "Benim iki çocuğum var. Ana sınıfından beri peşlerinde koşuyorum. Ama ülkede iş bulma kaygısı büyük olduğu için çocuklardan bir beklentimiz de olmuyor. Sınavda güzel sonuçlar alıyorlar. Güzel üniversitelere gidiyorlar, mezun oluyorlar. Atama yapılmadığı için hiç bir işe yaramıyor"dedi.

Niğde'de sınava giren öğrenciler kimisi sınavı kolay bulurken kimi de süresini yetiştiremediğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Sınavdan çıkan bir öğrenci, "Sorular uzundu. Hiçbir şekilde ümit kesilmez" dedi. Bir başka aday, "30-35 soru kadar ancak yapabildim. 20-25 tanesi doğrudur" diye konuştu. Sınav sorularının kolay olduğunu dile getiren bir öğrenci, "Gelecek kaygısı tabii ki var. Bir şey bekliyorum tabii ki" dedi.

Bir başka öğrenci ise "Çok zor da gelmedi. Türkçe biraz zaman alıcıydı ama paragrafları KPSS'ye göre biraz daha basit geldi bana. Zaten mezunum, tekrar üniversite okumayı düşünüyorum. Gelecek kaygım fazlasıyla var" dedi.

Bir başka aday ise "Yaptığımızdan çok, nereye gittiğimiz önemli. Barajlar da kaldırıldı. Onun kaygısı var. Bilen de gidecek, bilmeyen de gidecek. O yüzden gelecek yönünden kaygımız çok" dedi.

Okul bahçesindeki, çocuğunun sınavı bitirmesini bekleyen bir öğrenci velisi ise şunları söyledi:

"Sınav süreci çok sıkıntılı geçti. Çocuklarda bir stres yüklenmesi oldu. Tabi biz onları sakinleştirmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi sınavda terliyorlar ama biz de burada terliyoruz.

Benim iki çocuğum var. Ana sınıfından beri peşlerinden koştururum. Yaşım 52 oldu hala da koşturmaya devam edeceğiz, evlatlarımız için. Ama ülkede iş bulma kaygısı büyük olduğu için çocuklardan bir beklentimiz de olmuyor. Sınavda güzel sonuçlar alıyorlar, güzel üniversitelere gidiyorlar, mezun oluyorlar; atama yapılmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Devlet desteğimiz de yok. Sonuçta bu gençler sahipsiz. Ülkenin eğitim politikası yok."

Bir başka veli ise "Sınav süreci zorluydu. Hazırlık aşaması çok zor, dersler sıkıntılı. Bir de pandeminin verdiği ara var ki çocuklar baya zorlandılar. Şimdi inşallah meyvesini toplayacaklar. Kırsal kesimde olduğu için dershane sıkıntısı vardı. Pek o kadar hazırlanamadı. Ama kendi, evin içinde baya güzel çalıştı. İnşallah meyvesini toplar o da. Üniversite okuyup da işsiz kalan çok öğrenci var. İster istemez oluyor."

YORUMLAR
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Öğrenciler sınava geç kaldı, tüm ümitlerin bittiği noktada polisler yardıma koştu Öğrenciler sınava geç kaldı, tüm ümitlerin bittiği noktada polisler yardıma koştu 3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2) 3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2)
Kaynak: ANKA

Niğde, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Sınavından Çıkan Niğdeli Öğrenci: 'Baraj da Kaldırıldı. Bilen de Gidecek, Bilmeyen De. O Yüzden Gelecek Kaygımız Çok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite Sınavından Çıkan Niğdeli Öğrenci: "Baraj da Kaldırıldı. Bilen de Gidecek, Bilmeyen De. O Yüzden Gelecek Kaygımız Çok" - Son Dakika
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