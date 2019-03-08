Üniversite Tanıtım Günleri İskenderun'da Gerçekleştirildi

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde 30 üniversitenin katıldığı, 'Üniversite Tanıtım Günleri' gerçekleştirildi.

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde 30 üniversitenin katıldığı, 'Üniversite Tanıtım Günleri' gerçekleştirildi. Tanıtım günlerine katılan üniversitelerden Ankara Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Uzmanı Onur Karagöz, "Fuarda üniversitemizi yüz yüze tanıtma imkanı buluyoruz. Bilginin çok hızlı ve çabuk aktığı bu çağda öğrencilerle yüz yüze görüşmenin bilgi aktarımının çok büyük faydası oluyor" dedi.



Geleneksel olarak yapılan fuar organizasyonuna katıldıklarını belirten Ankara Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Uzmanı Onur Karagöz fuar kapsamında öğrencilere üniversitelerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Ankara Atılım Üniversitesi'nin bu yıl kurulan Tıp Fakültesiyle, 7 fakülteye ulaştığını belirten Karagöz, 22 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversite olduklarını belirterek, özellikle akademisyenlerimiz de bu fuarlarda üniversitemiz ve alanları hakkında bilgiler aktarıp sunumlar yapıyorlar. Fuara katılan İmalat Mühendisliği bölümü öğretim üyemiz Dr. Bahram Lotfisadige ile ayrıca Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezimizi tanıtıyoruz. 'Bu merkezimiz 2010 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ve Atılım Üniversitesi katkılarıyla kurulmuştur. Merkezin amacı, Türkiye'deki metal şekillendirme sektörünü uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin şekillendirilebilmelerini sağlamaktır' dedi.



Geleceğin üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Ankara Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Bahram Lotfisadige, nasıl mühendisler yetiştirmek istediklerini öğrencilere anlattı. Lotfisadige şöyle konuştu:



"İmalat Mühendisliği dünyanın bir çok yerinde Makine Mühendisliğinin altında anabilim dalı olarak yer alıyor. Üniversitemizde ayrı bir mühendislik bölümü olarak kuruldu. Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezimiz ilgiliçalışma alanlarıyla Türkiye'de ilk ve tek araştırma merkezidir. Metal şekillendirme araştırma konuları, test ve analizlerle ilgili pek çok hizmeti verebilen bir merkez halindedir. Sektörde imalat ve üretim faaliyetleri alanında çalışan pek çok firmada mezun öğrencilerimiz çalışmaktadır. Özellikle savunma sanayi, medikal, otomotiv, kimya gibi sektörlerin daha fazla İmalat Mühendisine ihtiyacı bulunmaktadır." - Hatay

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