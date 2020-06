Üniversite tanıtımları dijital ortama taşındı - Son Dakika

Üniversiteler tanıtım günlerini hem yüz yüze hem de online olarak yapmaya başladı. Dijital ortamda gerçekleşen tanıtım günleri hakkında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, tanıtımların sınava odaklanmada yardımcı olacağını söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversite tanıtımları bu yıl online olarak da gerçekleştiriliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak güncellenmesinin ardından üniversiteler aday öğrenciler için hazırlıklarına başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde her gün saat 16.00'da gerçekleşen 'Online Tanıtım Günleri' hakkında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Sınav tarihini değişmesi bazı öğrencilerde dikkat dağınıklığına neden oldu. Tanıtım günleri sınava aslında odaklanma sürecinin bir parçası" dedi. Üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ise, tercih yapacak öğrencilerin güvenilir kaynaklara başvurması gerektiğine dikkat çekti.

HER SORUYA ANINDA YANIT İMKANI

Ciddi bir dijital dönüşümün yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Nail Öztaş, "Anında her şeyin, her sorunun cevabının istenildiği ve beklendiği şeffaflıkta sunulduğu bir döneme geçtik. Bunun için 2 içerik hazırladık. 2 farklı yol izliyoruz. Birincisi interaktif olmayan belgeler, dokümanlar gibi, ikincisi düzenli olarak hafta içi her gün canlı yayın yapıyoruz" dedi.

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLER GÜVENİLİR KAYNAKLARA BAŞVURMALI

"Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka başvurması gereken birtakım güvenilir kaynaklar var" ifadelerini kullanan Öztaş, "Bir alışveriş yapacağız ve sitede hiç bilmediğimiz insanların yorumlarına göre karar verebiliyoruz. Bu sağlıklı ve rasyonel değil. Öğrenci ve velilerine yönelik tavsiyem, programların çıktılarına, bölümün çıktılarına yani öğrenim kazanımlarına bakmalılar. Geleceğin üniversitelerinin kampüs, program, ders ve derslik sınırları tamamen kalkıyor, tamamen değişiyor, dolayısıyla bunların yerini bir öğrencinin kazandıkları alacak. Diplomalar, transkriptler de çok uzak olmayan bir gelecekte çok farklı bir formata bürünecek. Üniversitelerin, dersi tercih edecek öğrenciye ne kazandırmayı taahhüt ettiğine bakmak lazım. Sıralamalara bakmak lazım, akreditasyon belgelerine bakmak gerekli" diye konuştu.

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLANIYOR

Üniversite tercihinde mekanı gidip görmenin farklı bir duygu olduğunu belirten Prof. Dr. Öztaş, "Oranın atmosferini teneffüs etmek, bir hocasıyla yüz yüze görüşmek, bunların mutlaka sizin üzerinizde olumlu veya olumsuz etkileri oluyor. Dijital ortamdaki tanıtım ve tercihlerin de şöyle bir avantajı var: Bir kampüsten diğer kampüse İstanbul gibi bir yerde gitmek için harcadığınız vakti şimdi bizzat o üniversitenin dijital ortamda da olsa bir laboratuvarını, atölyesini, sınıfını incelemek için kullanabiliyorsunuz. Dijital dünyayla barışık bir insansınız, bu çok daha hızlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ ÖĞRENCİYE EN İYİ ŞEKİLDE BİLGİ VERMEK

Öğrencilerin bu sistemle birlikte gün içerisinde birçok üniversiteyi gezip görme fırsatı bulduğunu ifade eden Elif Aluç Gülşen, her sene yaklaşık 800 bin öğrencinin yatay geçiş yaptığını hatırlattı.

Gülşen, "Yatay geçiş yapan öğrenciler gittiği bölümü, üniversiteyi beğenmeyebiliyor. Dolayısıyla bunda bir değişiklik yoluna gidiyorlar. Bizim buradaki amacımız öğrenciye en iyi şekilde bilgi vermek ve bu yapılan tercih hatalarını ortadan kaldırmaya çalışmak. Daha çok dijitale endeksli bir kuşak olduğu için aslında onları daha da etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER DERS ALACAKLARI AKADEMİSYENLERİ TANIYACAK

Rehberlik Uzmanı Gülşen, her gün saat 16.00'da olan canlı yayınlar için "Akademisyenlerimiz kendi bölümlerini anlatacaklar. Her gün farklı bir bölüm olacak, dolayısıyla o program içerisinde fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri de yer alacak. Öğrenciler ders alacağı akademisyenleri birebir görme fırsatı da yakalayacaklar. Canlı yayın esnasında sorularını da yöneltebiliyorlar" dedi.

TANITIMLAR SINAVA ODAKLANMA SÜRECİNİN BİR PARÇASI

Öğrencilerde, yaşanan değişikliklerle dikkat dağınıklığı olduğunu söyleyen Gülşen, "Tanıtım günleri sınava aslında odaklanma sürecinin bir parçası. Bölümleri tanıdıkça sınava daha çok kanalize olabiliyorlar. Bu son zamanlarda artık çalışmalarına yoğunlaşmış öğrenci, hayallerini ve hedeflerini netleştirmeye çalışan öğrenciler için çok güzel bir fırsat. İstemediği bir bölüm varsa bunu elemiş oluyor, yeni duyduğu bir bölüm varsa bunu tanıyarak daha fazla kanalize oluyor, bu da daha fazla çalışmasına sebebiyet veriyor. Hedefine daha fazla odaklanmasını sağlıyor" diye konuştu.